ليبيا.. استكشاف بئر نفطي جديد بقدرة انتاجية مبدئية بلغت 560 برميل يوميا

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 1 أغسطس 2023 - 14:00 | آخر تحديث: 1 أغسطس 2023 - 13:19 نُشر: الثلاثاء، 1 أغسطس 2023 - 14:00
اقتصاد
أرشيفية
حقل "الاستقلال" النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن نجاح في حفر أول بئر استكشافية وإنهاء حفر البئر التطويرية في القطع التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بحوض مرزق وحقل زلطن. 

وذكرت المؤسسة أنّه جرى تحقيق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية «J3-NC101» على عمق «7833» قدم، حيث بلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يومياً.

وأضافت المؤسسة أنّه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير، بحسب وصفها.

وأشارت المؤسسة أنّ الشركة أنهت أعمال حفر البئر التطويرية «C347-6» بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا «Natural Flow» بمعدل «1100» برميل نفط يومياً.

آخر تحديث: 1 أغسطس 2023 - 13:19
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