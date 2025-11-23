ليبيا الأرخص عالمياً في أسعار البنزين

أظهرت بيانات حديثة لمنصة “الطاقة” لشهر نوفمبر 2025 أن ليبيا تتصدر قائمة أرخص أسعار البنزين في إفريقيا والعالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين فيها 0.027 دولارًا، ما يعكس انخفاضًا في الأسعار مقارنة بالشهر الس

وجاء ترتيب الدول الأفريقية الأرخص للبنزين على النحو التالي:

الدولة السعر (دولار/لتر) الترتيب عالميًا للأقل سعرًا ليبيا 0.027 1 أنغولا 0.327 4 الجزائر 0.352 6 مصر 0.445 8 نيجيريا 0.608 13 السودان 0.700 20 إثيوبيا 0.798 27 تونس 0.856 31 النيجر 0.881 34 ليبريا 0.890 35

وأوضحت المنصة أن الأسعار الشهرية شهدت اتجاهات متباينة:

انخفاض: ليبيا، إثيوبيا، تونس، النيجر.

ليبيا، إثيوبيا، تونس، النيجر. زيادة محدودة: مصر، نيجيريا، ليبريا.

مصر، نيجيريا، ليبريا. استقرار الأسعار: أنغولا، الجزائر، السودان.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار البنزين في ليبيا مرتبط بـ زيادة طاقة التكرير المحلية والتوسع في التصدير بعد سنوات من الاعتماد على واردات الوقود. ويعد هذا الانخفاض مؤشرًا على تحسن الوضع الاقتصادي النسبي في قطاع الطاقة الليبي، مع انعكاسات مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج والاستهلاك.

هذا ويُعتبر سعر البنزين من المؤشرات الاقتصادية الهامة لكل دولة، لأنه يؤثر على قطاعات واسعة تشمل النقل والصناعة والاستهلاك العام.

وليبيا، الغنية بالاحتياطيات النفطية، استطاعت خلال السنوات الأخيرة تعزيز إنتاج الوقود محليًا وتطوير مصافي التكرير، ما جعلها تتفوق على الدول الأفريقية والعالمية في انخفاض الأسعار.

ومنذ سنوات، كانت ليبيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الوقود نتيجة ضعف البنية التحتية لمصافي التكرير، قبل أن تبدأ مشاريع لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التصديرية، ما ساعد على تحقيق أسعار منخفضة مقارنة بالدول المجاورة.