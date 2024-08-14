ليبيا الأولى إفريقيا باحتياطيات النفط

تصدرت ليبيا المركز الأول إفريقيا من حيث احتياطيات النفط المثبتة في 2024 بنحو 50 مليار برميل.

وكشفت منصة “غلوبال فايرباور” العالمية لتحليل البيانات، أن “ليبيا جاءت في المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا بأكبر كمية من احتياطيات النفط الخام بـ50 مليار برميل، علما أن الإحصاءات السابقة كانت تقدر حجمها بنحو 48 مليار برميل”.

و”جاءت نيجيريا باحتياطيات تصل إلى 36.9 مليار برميل، وبعدها الجزائر في المركز الثالث بإجمالي احتياطيات بلغت 12.2 مليار برميل، ثم أنغولا في المركز الرابع بـ7.78 مليار برميل”.

أما “السودان فحل في المركز الخامس كأكبر دول إفريقيا من حيث احتياطيات النفط بخمسة مليارات برميل، ثم جنوب السودان في المركز السادس بـ3.75 مليار برميل”، بحسب بوابة الوسط.

في ذات السياق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن “ليبيا أكبر مصدر للنفط في أفريقيا للعام 2023″، وفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.

وذكرت المؤسسة، “أن ليبيا هي الأعلى الدول الأفريقية تصديرا للنفط خلال العام الماضي، بواقع مليون و189 ألف برميل”.

وأضافت أنه “جاء في المرتبة الثانية، نيجيريا مليون و187 ألف برميل، وأنجولا في المرتبة الثالثة بإنتاج بلغ مليون و98 ألف برميل، ورابعًا الجزائر 973 ألف”.

وأشارت إلى أن “مصر في المرتبة الخامسة بإنتاج بلغ 453 ألف برميل، والكونغو 271 ألف برميل، والغابون 223 ألف برميل”.