ليبيا.. الدولة العربية الوحيدة تنشئ مستشفى ميداني بالمناطق المنكوبة في تركيا

تواصل الأجهزة الطبية ومنظمات الإغاثة الليبية أعمال الإغاثة في تركيا، وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، حيث تعتبر ليبيا الدولة العربية الوحيد التي أنشأت مستشفى ميداني في تركيا.

وتتشكل الفرق الطبيبة من مركز طب الطوارئ والدعم و جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية في تركيا، حيث بدأو بزيارة المناطق المنكوبة إجراء مجموعة عمليات داخل المستشفى الميداني.

وأجرت الفرق الطبية 14 عملية متوسطة و23 عملية صغرى و2 عمليات ولادة قيصرية، ومعظم الحالات التي تم استقبالها وعلاجها من الجنسية السورية.

وساهمت فرق الإغاثة بانتشال 17 جثة من تحت الأنقاض بالإضافة إلى رصد عدد 5 أطفال عالقين تحت الركام، وأنّه لا يزال الفريق يعمل على إخراجهم حتى هذه اللحظة.