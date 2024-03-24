ليبيا الرابعة إفريقيا والسادسة عربيا باحتياطات الذهب

احتلت ليبيا المرتبة الرابعة إفريقيا والسادسة عربيا باحتياطات الذهب في بنكها المركزي، وتمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب.

وذكر المركز الليبي لبناء المؤشرات في منشور على موقع فيسبوك، أن الذهب يمثل نحو 10.43 في المئة من إجمالي الاحتياطيات في البنك المركزي الليبي.

وبحسب المركز، بلغت مشتريات البنوك المركزية العربية 54.8 طن من الذهب في عام 2023، تصدرها المركزي الليبي بنحو 30 طناً، تلاه المركزي العراقي الذي اشترى 12.3 طنا.

وعالمياً تصدرت الولايات المتحدة بأكثر من 813 طناً من احتياطيات الذهب في العالم، تلتها ألمانيا وإيطاليا.

ويمثل الذهب عنصراً مهماً في احتياطيات البنوك المركزية بسبب خصائصه المتعلقة بالسلامة والسيولة والعائد، وتمتلك البنوك المركزية حول العالم نحو خمس إجمالي الذهب الذي تم استخراجه عبر التاريخ.