ليبيا المارد الاقتصادي النائم.. نحو رؤية وطنية لإيقاظ الاقتصاد الليبي وبناء قوة اقتصادية صاعدة

يشهد العالم في العصر الحديث تحولات اقتصادية كبرى إعادة تشكيل موازين القوة والنفوذ بين الدول، فلم تعد القوة العسكرية وحدها هي المحدد الرئيس للمكانة الدولية، بل أصبحت القوة الاقتصادية بما تتضمنه من قدرات إنتاجية ومالية وتكنولوجية وتنموية تمثل الركيزة الأساسية لصعود الأمم وتقدمها.

وفي هذا السياق تبرز ليبيا باعتبارها صاحبة المشروع الحضاري النهضوي الليبي وواحدة من أكثر الدول امتلاكاً للمقومات الاقتصادية الكافية، سواء من حيث الموقع الجغرافي الاستراتيجي، أو الثروات الطبيعية الهائلة، أو الاحتياطيات المالية، أو الإمكانات البشرية، الأمر الذي يجعلها مؤهلة لأن تتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية مؤثرة إذا ما طبقت المشروع الحضاري النهضوي الليبي وأحسنت توظيف مقوماتها ضمن المشروع النهضوي.

ورغم هذه الإمكانات الضخمة، لا يزال الاقتصاد الليبي يعاني اختلالات هيكلية عميقة تتمثل في هيمنة الاقتصاد الريعي، وضعف الإنتاج الحقيقي، والتبعية المفرطة للإيرادات النفطية، والانقسام المؤسسي، وغياب التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل، الأمر الذي أدى إلى تعطيل قدرات الاقتصاد الوطني وإبقائه في حالة من الجمود والتعثر، وكأن ليبيا تمثل بالفعل “مارداً اقتصادياً نائماً” لم يتم إيقاظه بعد.

ومن هنا تنبع تنبع أهمية هذه الورقة البحثية التي تسعى إلى تقديم قراءة تحليلية لواقع الاقتصاد الليبي، وتشخيص أبرز التحديات التي تعيق تحوله إلى اقتصاد منتج وقادر على المنافسة مع محاولة صياغة رؤية وطنية لإيقاظ هذا المارد الاقتصادي، وبناء نموذج تنموي جديد يضع ليبيا على مسار التحول نحو قوة اقتصادية صاعدة.

إشكالية الورقة: تتمثل الإشكالية الرئيسة لهذه الورقة البحثية في التساؤل الآتي:

كيف يمكن لليبيا أن تتحول من اقتصاد ريعي هش يعتمد بصورة شبه كلية على النفط، إلى قوة اقتصادية صاعدة تمتلك اقتصاداً متنوعاً وقادراً على تحقيق التنمية المستدامة؟.

ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، من أهمها:

⁃ ما المقومات الحقيقية التي يمتلكها الاقتصاد الليبي؟

⁃ ما أسباب تعثر الاقتصاد الليبي رغم وفرة الموارد؟

⁃ ما طبيعة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني؟

⁃ ما متطلبات بناء رؤية وطنية للإصلاح والتحول الاقتصادي؟

⁃ وكيف يمكن لليبيا أن تستثمر مواردها مواردها لبناء قوة اقتصادية إقليمية فاعلة؟

فرضية الورقة البحثية:

تنطلق الورقة من فرضية أساسية مفادها أن:

تمتلك ليبيا من الموارد الطبيعية والمالية والجغرافية والشريك ما يؤهلها لأن تصبح قوة اقتصادية صاعدة، إلا أن غياب الرؤية الوطنية الشاملة والمشروع النهضوي وضعف المؤسسات والانقسام السياسي وانتشار السلاح خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية حال دون توظيف تلك الإمكانات في تحقيق التنمية والتحول الاقتصادي.

أهداف الورقة:

تهدف هذه الورقة إلى:

1- إبراز المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الليبي.

2 – تحليل أسباب التعثر الاقتصادي في ليبيا.

3 – تشخيص الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني.

4 – تقديم رؤية وطنية لإصلاح الاقتصاد الليبي.

5 – طرح مسارات عملية للتحول نحو اقتصاد منتج ومتنوع.

6 – استشراف مستقبل الاقتصاد الليبي في ضوء السيناريوهات المحتملة.

منهجية الورقة:

تعتمد هذه الورقة على:

⁃ المنهج التحليلي،

⁃ والمنهج الوصفي،

⁃ والمنهج الاستشرافي.

وذلك من خلال تحليل واقع الاقتصاد الليبي، واستقراء الاتجاهات المستقبلية، وربط المعطيات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية والمؤسسية والتنموية.

تمهيد للدخول إلى محاور الورقة:

إن الحديث عن الاقتصاد الليبي لا ينبغي أن يقتصر على توصيف الأزمات المالية والنقدية الراهنة، بل يجب أن ينطلق من سؤال أكثر عمقاً يتعلق بمستقبل الدولة الليبية نفسها، لأن بناء اقتصاد قوي ليس مجرد قضية مالية أو تقنية، وإنما هو مشروع نهضوي وطني يرتبط بالسيادة والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية ومكانة الدولة في النظام الإقليمي والدولي.

ومن هذا المنطلق فإن إعادة بناء الاقتصاد الليبي تتطلب الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق صناعة المستقبل، ومن الاقتصاد الريعي الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي التنموي، ومن السياسات المؤقتة إلى الرؤية الاستراتيجية طويلة الأجل.

المحور الأول: ليبيا بين الثروة الكامنة والتعثر الاقتصادي

تُعد ليبيا من الدول التي تمتلك مقومات اقتصادية واستراتيجية استثنائية تجعلها مؤهلة للانتقال إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة إذا ما أُ حسن استثمار تلك المقومات ضمن مشروع وطني متكامل للتنمية والإصلاح، فالدولة الليبية لا تعاني في حقيقتها من نقص الموارد، وإنما تعاني بدرجة أكبر من إشكاليات الإدارة والتخطيط والحوكمة والانقسام السياسي والمؤسسي، وهو ما أدى إلى تعطيل الطاقات الاقتصادية الكامنة وتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد ريعي هش يعتمد بصورة شبه كلية على العوائد النفطية.

ومن هنا، فإن فهم واقع الاقتصاد الليبي يقتضي الوقوف على جانبين متلازمين:

الأول يتعلق بحجم الإمكانات والثروات التي تمتلكها ليبيا.

والثاني يرتبط بطبيعة الاختلالات التي أعاقت تحول تلك الإمكانات إلى قوة اقتصادية حقيقية.

أولاً: المقومات الاستراتيجية للاقتصاد الليبي

1 – الموقع الجغرافي الاستراتيجي

تمتلك ليبياً موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية يجعلها في قلب التفاعلات الاقتصادية بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، حيث تطل على ساحل طويل على البحر الأبيض المتوسط، وتشكل بوابة طبيعية لعبور التجارة والطاقة والاستثمارات بين شمال القارة الأفريقية وجنوب أوروبا، وتزداد أهمية هذا الموقع في ظل التحولات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد الدولية والطاقة والنقل البحري، الأمر الذي يمنح ليبيا فرصة للتحول إلى:

⁃ مركز لوجستي إقليمي،

⁃ ومحور للتجارة العابرة،

⁃ ومركز للطاقة والخدمات البحرية،

⁃ ومنصة للربط الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا.

كما أن الموقع الجغرافي لليبيا يمنحها إمكانات استراتيجية في مجالات:

⁃ الموانئ والنقل البحري،

⁃ المناطق الحرة،

⁃ التجارة الأفريقية،

⁃ مشروعات الربط القاري،

⁃ وخطوط الطاقة العابرة للحدود.

غير أن هذه المزايا الجغرافية ظلت حتى الآن غير مستثمرة بالشكل المطلوب نتيجة ضعف البنية التحتية وغياب الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية.

2 – الثروات الطبيعية الهائلة

تُعد الثروة الطبيعية أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية الكامنة في ليبيا، حيث تمتلك البلاد احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، فضلاً عن إمكانات واعدة في مجالات المعادن والطاقة المتجددة.

أ – النفط والغاز

يمثل النفط العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ تعتمد المالية العامة بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، وتمتلك ليبيا واحداً من أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا، إضافة إلى احتياطيات مهمة من الغاز الطبيعي، ما يمنحها قدرة كبيرة على تحقيق فوائض مالية ضخمة إذا ما استخدمت تلك الموارد ضمن سياسات تنموية رشيدة.

غير أن المشكلة الأساسية لا تكمن في وجود النفط، وإنما في:

⁃ سوء إدارة العوائد النفطية،

⁃ وغياب التنويع الاقتصادي،

⁃ وتحول الاقتصاد الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد على الإنفاق الحكومي.

ب – الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة

تمتلك ليبيا إمكانات هائلة في دور مجال الطاقة الشمسية بحكم موقعها الجغرافي واتساع رقعتها الصحراوية وارتفاع معدلات سطوع الشمس، الأمر الذي يجعلها مؤهلة لان تصبح مستقبلاً مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الطاقة النظيفة.

وقد تمثل الطاقة المتجددة مستقبلاً أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الليبي وتقليل الاعتماد على النفط.

ج – الثروات البحرية والمعدنية

تمتلك ليبيا ساحلاً بحرياً طويلاً يوفر إمكانات اقتصادية كبيرة في مجالات:

⁃ الصيد البحري،

⁃ الصناعات البحرية،

⁃ النقل البحري،

⁃ السياحة الساحلية.

كما تشير العديد من الدراسات إلى وجود ثروات معدنية غير مستغلة يمكن أن تمثل مستقبلاً رافداً مهماً للاقتصاد الوطني إذا ما تم تطويرها وفق رؤية استثمارية واضحة.

3 – الموارد المالية والسيادية

تمتلك ليبيا احتياطيات مالية وأصولاً سيادية ضخمة تمثل أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية للدولة الليبية، وتشمل:

⁃ الاحتياطيات من النقد الأجنبي والذهب،

⁃ الأصول والاستثمارات الخارجية،

⁃ الصناديق السيادية.

وكان من الممكن أن تتحول هذه الموارد إلى قاعدة لبناء اقتصاد إنتاجي متنوع لو تم توجيهها نحو:

⁃ الاستثمار التنموي،

⁃ وتمويل البنية التحتية،

⁃ وتطوير القطاعات الإنتاجية،

⁃ ودعم البحث العلمي والتكنولوجي.

إلا أن جزءً كبيراً من تلك الموارد استنزف في الإنفاق الاستهلاكي وتمويل العجز ومعالجة الأزمات الآتية، بدلاً من توظيفه في بناء اقتصاد مستدام.

4 – الإمكانات البشرية

رغم التحديات التي واجهتها ليبيا خلال العقود الماضية ، فإنها لا تزال تمتلك طاقات بشرية مهمة ، خاصة في فئة الشباب ، الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان.

كما تمتلك ليبيا:

⁃ كفاءات علمية ومهنية يمكن أن تسهم في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

غير أن هذه الطاقات تواجه تحديات عديدة تتمثل في:

⁃ ضعف منظومة التعليم والتدريب،

⁃ البطالة،

⁃ ضعف بيئة الابتكار،

⁃ هجرة الكفاءات،

⁃ محدودية فرص العمل المنتج.

ومن ثم، فإن الاستثمار في الإنسان الليبي ينبغي أن يمثل محوراً أساسياً في أي مشروع وطني للنهوض الاقتصادي.

ثانياً: مظاهر الاختلال في الاقتصاد الليبي

رغم ما تمتلكه ليبيا من مقومات اقتصادية هائلة، فإن الاقتصاد الوطني يعاني اختلالات هيكلية عميقة أعاقت عملية التنمية وأضعفت قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو والاستقرار.

1 – هيمنة الاقتصاد الريعي

يُعد الاقتصاد الليبي نموذجاً واضحاً للاقتصاد الريعي، حيث تعتمد الدولة بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية في تمويل:

⁃ الميزانية العامة،

⁃ والإنفاق الحكومي،

⁃ والمرتبات،

⁃ والدعم.

وقد أدى هذا النمط الريعي إلى:

⁃ ضعف القطاعات الإنتاجية،

⁃ وضعف ثقافة العمل والإنتاج،

⁃ وارتفاع معدلات الاستهلاك،

⁃ وربط الاقتصاد الوطني بتقلبات أسعار النفط العالمية.

2 – ضعف الإنتاج الحقيقي

تعاني القطاعات الإنتاجية في ليبيا من ضعف شديد سواء في:

⁃ الصناعة،

⁃ أو الزراعة،

⁃ أو الخدمات الإنتاجية.

وقد أدى ذلك إلى:

⁃ زيادة الاعتماد على الواردات،

⁃ واستنزاف النقد الأجنبي،

⁃ وتراجع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي.

3 -التضخم الوظيفي

أصبحت الوظيفة العامة في ليبيا – الممولة من الميزانية العامة – تتحمل أعباءً ضخمة نتيجة التوسع الكبير في التوظيف الحكومي والحكم المحلي،

⁃ بلغ عدد العاملين في هذا القطاع (2.3 مليون) مليونين وثلاثمائة ألف عامل، وبلغ بند المرتبات في الميزانية العامة لسنة 2026 (73) ثلاثة وسبعون مليار دينار ليبي، أي بما نسبته ما يقارب ‎%‎40 من إجمالي الإنفاق العام المقدر لسنة 2026

⁃ وضعف الكفاءة الإنتاجية،

⁃ وتراجع دور القطاع الخاص،

⁃ وتحول الدولة إلى مشغل رئيس بدلاً من كونها منظماً ومحفزاً للاقتصاد.

4 – أزمة سعر الصرف والاختلال النقدي

شهد الاقتصاد الليبي خلال السنوات الأخيرة أضطرابات نقدية متكررة انعكست في:

⁃ تراجع قيمة الدينار الليبي،

⁃ واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي،

⁃ وارتفاع معدلات التضخم،

⁃ وتآكل القدرة الشرائية للمواطن،

⁃ وارتفاع معدلات الفقر.

وترتبط هذه الأزمة بعوامل متعددة، من أهمها:

⁃ الاعتماد المفرط على النفط،

⁃ اختلال السياسة المالية،

⁃ زيادة الإنفاق العام،

⁃ ضعف الإنتاج المحلي،

⁃ والانقسام السياسي والمؤسسي.

5 – الفساد والانقسام السياسي والمؤسسي

يُعد الفساد الإداري والمالي والانقسام السياسي والمؤسسي من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي، حيث أسهما في:

⁃ تعطيل التنمية،

⁃ وإهدار الموارد العامة،

⁃ وإضعاف الثقة بالمؤسسات،

⁃ وعرقلة الاستثمار.

كما أدى الانقسام السياسي والمؤسسي إلى إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة ومستقرة.

6 – غياب التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي

تعاني السياسات الاقتصادية في ليبياً من هيمنة المعالجات الآنية وردود الأفعال قصيرة الأجل، مقابل ضعف واضح في:

⁃ التخطيط الاستراتيجي،

⁃ والرؤى التنموية بعيدة المدى،

⁃ والسياسات الاقتصادية المستدامة.

ومن ثم، أصبح الاقتصاد الليبي يدور في دائرة متكررة من الأزمات النقدية والمالية دون معالجة جذرية للاختلالات الهيكلية.

خاتمة المحور الأول:

يتضح مما سبق أن ليبيا تمتلك بالفعل مقومات اقتصادية واستراتيجية ضخمة تجعلها مؤهلة للتحول إلى قوة اقتصادية إقليمية مؤثرة، إلا أن هذه الإمكانات ظلت معطلة بفعل اختلالات هيكلية عميقة ترتبط بطبيعة الاقتصاد الريعي وضعف المؤسسات وغياب الرؤية التنموية الشاملة.

ومن هنا، فإن إيقاظ “المارد الاقتصادي” لا يتطلب فقط زيادة الإيرادات أو معالجة الأزمات المالية المؤقتة، وإنما يستوجب إعادة بناء النموذج الاقتصادي الليبي على أسس جديدة تقوم على الإنتاج والتنويع والحوكمة والتنمية المستدامة، وهو ما سيتم تناوله بالمحور الثالث عند تحليل أسباب تعثر التحول الاقتصادي في ليبيا.

