ليبيا المركزي يبحث سُبل حلحلة مشاكل المصرف الزراعي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اجتماعاً اليوم الأحد، بمكتبه في طرابلس، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمصرف الزراعي وعدد من مدراء إداراته.

وحضر الاجتماع أيضاً، مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد، ومدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الصعوبات والإشكاليات القانونية والمالية التي تواجه المصرف الزراعي، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للمصرف المركزي على فيسبوك.

وبحث الاجتماع سُبل إمكانية معالجة هذه الإشكاليات والعمل على حلحلة بعض مشاكل المصرف الزراعي القائمة مع بعض من المصارف التجارية.