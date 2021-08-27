ليبيا المركزي يبحث مع البعثة الأممية جهود توحيد المصرف

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، أمس الخميس، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كويش، والوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة لدعم حكومة الوحدة الوطنية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

كما تمت مناقشة جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي وفقاً لنتائج تقرير التدقيق والمراجعة الدولية.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام، عن استعداد البعثة لتقديم الدعم والمساعدة في هذا الاتجاه، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.