ليبيا.. انقطاع مفاجئ للكهرباء في عديد المدن.. والشركة توضح الأسباب

شهدت مدن ومناطق في المنطقة الغربية من البلاد، انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي وبشكل مفاجئ اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إنّ انقطاع الكهرباء جاء على خلفية تجارب فنية لشحن دائرة جنزور جنوب طرابلس بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 كيلو ڤولت.

وأضافت الشركة في بيان لها أنّ التجارب التشغيلية تتم رفقة شركة سيمنس الألمانية، مؤكدة عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء منها، بحسب وصفها.

وتعد حالة الإظلام التام الأولى خلال فصل الصيف الجاري، بعد تحسن في خدمات الشركة وبدء أعمال الصيانة للمحطات، ما أدى إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة.