ليبيا في مواجهة حاسمة أمام أنغولا بتصفيات كأس العالم 2026

يخوض المنتخب الوطني الليبي غداً الخميس مباراة مصيرية أمام نظيره الأنغولي، على أرضية ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد المباراة وأهميتها

تُقام المواجهة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، في لقاء يُوصف بأنه الفرصة الأخيرة لفرسان المتوسط من أجل الإبقاء على حظوظهم في سباق التأهل.

ويحتل منتخب ليبيا المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف الرأس الأخضر المتصدر (13 نقطة) والكاميرون الوصيف (12 نقطة)، بينما يأتي منتخب أنغولا في المركز الرابع بـ 7 نقاط.

ضغوط وتحديات

يدخل أبناء المدرب السنغالي أليو سيسيه المباراة وسط غيابات عديدة مؤثرة في صفوف المنتخب، حيث يفتقد الفريق إلى أسماء بارزة مثل محمد المنير، مؤيد اللافي، عمران سالم، حمدو الهوني، محمد صولة وغيرهم، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة خارج الديار.

ورغم هذه التحديات، يؤكد اللاعبون المتواجدون على جاهزيتهم للقتال حتى الرمق الأخير وان منتخبنا بمن حضر سيحارب، من أجل خطف النقاط الثلاث التي قد تُبقي على آمال ليبيا قائمة حتى الجولتين الأخيرتين من التصفيات.

آراء وتوقعات

المحللون يرون أن المواجهة ستكون متكافئة وصعبة، خاصة أن منتخب أنغولا يلعب على أرضه وبين جماهيره، في حين يحتاج المنتخب الليبي إلى تركيز عالٍ وتجنب الأخطاء الدفاعية.

وتشير بعض التوقعات إلى إمكانية انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل، وهي نتيجة لا تخدم طموحات فرسان المتوسط، بينما يبقى الفوز الخيار الوحيد للحفاظ على الحلم.

تترقب الجماهير الليبية هذه الموقعة المصيرية بقلوب معلقة، على أمل أن يتمكن المنتخب من العودة بنتيجة إيجابية تعيد الأمل وتُبقي على حلم الوصول إلى المونديال قائمًا.