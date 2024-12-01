ليبيا بوابة استراتيجية لربط الأسواق الإفريقية بالإقليمية والدولية

زار جوستان كوريا، مدير مركز التجارة الخارجية بجمهورية السنغال، جناح دولة ليبيا في معرض “دكار” الدولي.

وأعرب كوريا، “عن إعجابه بالتنظيم المتميز للجناح والتنوع الكبير للمنتجات والخدمات الليبية المعروضة”.

وبشهدت الزيارة “إشادة بعدد الشركات الليبية المشاركة، ما يعكس تنوع القطاعات الاقتصادية وإمكانات النمو الكبيرة التي تقدمها ليبيا”.

وتأتي هذه الخطوة في “إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم مكانة ليبيا كبوابة استراتيجية تربط الأسواق الإفريقية بالإقليمية والدولية”.

زار السيد جوستان كوريا، مدير مركز التجارة الخارجية بجمهورية السنغال، جناح دولة ليبيا في معرض دكار الدولي، حيث أعرب عن… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة للمعارض – ليبيا‏ في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤