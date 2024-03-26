ليبيا بين خيارات تركيا لتوسيع اكتشافات النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده بحاجة إلى اكتشافات جديدة لحقول النفط والغاز، نظرًا لمحدودية الموارد الهيدروكربونية على أراضيها.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن تركيا ستواصل البحث عن موارد جديدة للنفط والغاز خارج حدودها في حال عدم العثور على احتياطيات كافية داخل أراضيها، موضحا أن الاستهلاك المحلي لتركيا يبلغ نحو 1.1 مليون برميل يوميًا.

وأشار بيرقدار إلى أن بلاده ستركز جهودها للتنقيب عن الهيدروكربونات في مناطق نفوذها ومجالها الحيوي، خاصة في ليبيا والعراق فضلًا عن دول آسيا الوسطى.

تأتي تصريحات المسؤول التركي في ظل سعي أنقرة لتأمين إمدادات طاقة كافية لتغطية احتياجاتها المتزايدة، والاستفادة من علاقاتها مع دول المنطقة لضمان مصادر بديلة للنفط والغاز.