النوّاب يؤكد استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف «التنمية المستدامة»

عقدت رئيس اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، بمجلس النواب، ربيعة أبوراس، بحضور عضو اللجنة المهدي مسعود الأعور، اجتماعًا يوم الأربعاء الماضي مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، أولريكا ريتشاردسون.

وجاء الاجتماع في إطار دعم اللجنة وتنفيذًا لقرار رئيس ديوان مجلس النواب، عبد الله المصري الفضيل، رقم (171) لسنة 2025م، الذي يتضمن تشكيل فرق عمل لمتابعة البرامج والخطط المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وشارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي نائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالروين، بالإضافة إلى منسقي الفرق التابعة للجنة الوطنية للتنمية المستدامة وعدد من الخبراء الوطنيين المتعاونين مع اللجنة.

وناقش الاجتماع أولويات عمل اللجنة في المرحلة القادمة، مع التركيز على آليات التعاون الفني وبرامج التدريب لبناء القدرات، ودعم الأنشطة الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.

كما تم التأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية في ملف المناخ، ومواصلة تنفيذ “قمة ليبيا أفريقيا للمناخ”، وهي إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز دور ليبيا في العمل المناخي الإقليمي والدولي. كما تم التشديد على أهمية استمرار التنسيق والشراكة مع منظومة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأجندة التنمية 2030.

يُذكر أن هذا الاجتماع يعد الثاني من نوعه، بعد اجتماع اللجنة مع المنسق المقيم السابق للأمم المتحدة، تشوما، ويأتي في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة ومنظومة الأمم المتحدة في ليبيا.