ليبيا تؤكد التزامها بالتكامل العربي في بغداد.. الحويج يختتم مشاركته في اجتماع اقتصادي عربي رفيع

اختتم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، اليوم السبت، مشاركته في أعمال الاجتماع غير العادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، الذي احتضنته العاصمة العراقية بغداد منذ يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة وزراء الاقتصاد والمال من مختلف الدول العربية، في إطار التحضيرات لعقد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية الهادفة إلى تعزيز مسارات التكامل الاقتصادي العربي، في مقدمتها استكمال مشروع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعم مشروعات الربط الكهربائي والنقل، إضافة إلى مبادرات الأمن الغذائي والدوائي التي تمثل أولوية مشتركة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأكدت مشاركة ليبيا في هذا الاجتماع التزامها الراسخ بدعم جهود العمل العربي المشترك، وسعيها الفعّال نحو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية.

هذا ويُعد الاجتماع غير العادي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي منصة دورية هامة تُعقد على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، وتهدف إلى تنسيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربية وتعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الاجتماع في العاصمة العراقية بغداد ضمن التحضيرات الجارية لعقد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، والتي تُعقد كل عدة سنوات، وتُعنى بقضايا محورية كالتكامل الاقتصادي، الأمن الغذائي، الطاقة، والنقل، بما يسهم في دعم الاستقرار والنمو في المنطقة.

وركزت أعمال الاجتماع هذا العام على استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي والنقل البري والبحري، ومبادرات الأمن الغذائي والدوائي، في ظل الأزمات العالمية التي سلطت الضوء على أهمية الاعتماد المتبادل وتعميق الشراكات الإقليمية.