ليبيا تؤكد التزامها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتدعو للتصدّي للعنصرية

ألقى المستشار في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة حاتم الثلب، بيان ليبيا خلال المناقشة العامة للجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية بدورتها الـ79، وتضمن تأكيد ليبيا أهمية اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري وكراهية الأجانب، وتعزيز القيم العالمية للمساواة والعدالة.

وجاء في البيان، “نشير إلى التاريخ الطويل من الاضطهاد الذي عانت منه القارة الأفريقية، كما أن تبعات تلك الحقبة المظلمة، ما تزال تطارد شعوب القارة، التي لم تتعافَى بعد من آثار الاستعمار، وطالب البيان الدول الاستعمارية السابقة أن تعترف بمسؤولياتها الأخلاقية تجاه شعوب القارة، وتبادر بالتعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بالأفارقة”.

كما أشار البيان “للاتجاه المتزايد للتعصب والتحيز ضد الإسلام والمسلمين، والذي تم تعزيزه تحت مبرر حرية التعبير، منوهاً إلى ضرورة أن تظل الأمم المتحدة موحدة ضد محاولات احتضان الإسلام وفوبيا، مهما اختلفت أشكالها، سواء أكان ذلك في شكل حظر سفر مفروض على دول إسلامية، أو حرق وتدنيس للقرآن، أو منع الحجاب والرموز الإسلامية”.

كما أدان البيان “الجرائم البشعة المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من أبشع سياسات التمييز العنصري منذ نكبة عام 1948”.

وسلط البيان الضوء على “معاناة الفلسطينيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة محاسبة الكيان، وتحقيق العدالة للفلسطينيين، ومؤكداً على التزام ليبيا الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.