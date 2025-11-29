المنفي: دعم فلسطين أولوية في السياسة الخارجية الليبية

تزامناً مع إحياء الأمم المتحدة لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، موقف ليبيا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأوضح المنفي أن ليبيا ستظل نصيراً لقضايا العدل والحق، ومساندة لنضال الفلسطينيين من أجل استرداد كامل حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما شدد على ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة التعافي الفلسطينية، بما يضمن حماية حقوق الفلسطينيين وتعزيز مسيرة دولتهم المستقلة.

وأكد المنفي أن موقف ليبيا ينبع من التزامها بالمبادئ الإنسانية وحقوق الشعوب، مؤكدًا أن دعم الشعب الفلسطيني يشكل أولوية في السياسة الخارجية الليبية، ويعكس التزام البلاد بمساندة قضايا الحق والعدل في المنطقة.