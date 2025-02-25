ليبيا تؤكد دعمها «اللامحدود» للشعب الفلسطيني وتوقّع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون

انطلاقًا من واجبها الإنساني الراسخ، وتأكيدًا على تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، وقّعت دولة ليبيا ودولة فلسطين، اليوم، مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الصحي، وفي مجال البحث والتعرف على المفقودين، وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم صمودهم.

وجرت مراسم التوقيع في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الزطنية في طرابلس، بحضور مدير إدارة المراسم العامة، ومدير إدارة الشؤون العربية، ومدير إدارة المعاهدات الدولية بالوزارة، إضافةً إلى عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي مذكرة التفاهم في المجال الصحي، “استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو من العام الماضي بين وزارة الشباب- ليبيا والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني”.

وفي هذا الإطار، “وُقّع ملحق تعاوني لدعم القطاع الصحي في غزة، يشمل مستشفى ميدانيًا متكاملًا بأجهزته وطاقمه الطبي، وذلك بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم، بهدف المساهمة في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، وذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة ليبيا للأشقاء الفلسطينيين”.

وفيما يخص مذكرة التفاهم في مجال البحث والتعرف على المفقودين، “فتهدف إلى تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين، وتطوير آليات البحث والتعرف على المفقودين”.

وأكد الجانبان خلال مراسم التوقيع “أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في دعم الجهود الإنسانية، وترسيخ مبدأ التضامن، تجسيدًا لالتزام ليبيا الثابت بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومساندته في مواجهة التحديات الراهنة”.