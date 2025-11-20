ليبيا تؤكد دعمها لتحقيق الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن ترحيبها بتوقيع إطار الدوحة للاتفاق الشامل للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة إم (23) المتمردة، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر بوساطة قطرية.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام في الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، والمنطقة عموماً، مشددة على أن الحوار يظل الأسلوب الأمثل لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن استعدادها لدعم كل المبادرات الإقليمية والدولية لإحلال السلام في أفريقيا، مؤكدة على أهمية الدور الذي سيلعبه الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليون في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان تحقيق الاستقرار على الأرض، وصولاً إلى السلام الدائم والازدهار لشعب الكونغو الديمقراطية.