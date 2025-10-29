ليبيا تؤكد ريادتها الإحصائية على المستوى الدولي

في حفل وطني مهيب، أُقيم في العاصمة طرابلس، أعلنت مصلحة الإحصاء والتعداد رسميًا نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS7)، الذي نُفّذ بدعم فني من منظمة اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبإشراف وزارة التخطيط.

وحضر الحفل وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية محمد يوسف الزيداني، إلى جانب وزراء العمل والتأهيل علي العابد، والشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والسياحة المكلف نصر الدين ميلاد الفزاني، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الشركاء الدوليين، من بينهم نائب سفير الاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لليونيسف.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التخطيط أهمية البيانات الإحصائية الدقيقة في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، مشيدًا بجهود مصلحة الإحصاء وشركائها في إنجاز هذا المشروع الوطني. كما أشار إلى أن نتائج المسح تمثل أداة محورية لرسم السياسات التنموية المستندة إلى الأدلة.

من جانبه، عبّر رئيس مصلحة الإحصاء والتعداد عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس قدرة الكفاءات الليبية على تنفيذ مشاريع إحصائية بمعايير دولية، مؤكدًا أن المصلحة ماضية في بناء منظومة إحصائية رقمية متكاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلاً: “البيانات الجيدة تصنع القرارات الجيدة.”

وتخلل الحفل عرض مرئي تعريفي بمراحل تنفيذ المسح، إضافة إلى عرض تقديمي لأبرز النتائج التي تناولت مؤشرات ديموغرافية واجتماعية وصحية وتعليمية ومعيشية للأسر الليبية.

يُذكر أن ليبيا تُعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استكملت ونشرت نتائج MICS7، لتكون ضمن الثلاثة الأوائل عالميًا، في إنجاز يُبرز الريادة الإحصائية الوطنية والثقة الدولية في القدرات الليبية بمجال البيانات والتنمية.