ليبيا تؤكد من قمة «TICAD 9»: المصالحة الوطنية والتنمية الشاملة مفتاح الاستقرار

شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، في أعمال القمة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD)، التي انعقدت في مدينة يوكوهاما اليابانية، بحضور قادة ورؤساء دول وحكومات من القارة الإفريقية وشركاء دوليين.

وفي كلمته أمام القمة، أكد اللافي أن ليبيا، رغم ما مرت به من اضطرابات سياسية ومؤسساتية، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تؤمن فيها بأن التعافي مسار واقعي ممكن، مدعوم بإرادة شعبية ومقدرات اقتصادية واعدة.

وشدد على أن المصالحة الوطنية الشاملة والحوار الجامع هما السبيل لتحقيق الاستقرار المستدام.

وأشار إلى أن قضايا السلم والأمن في إفريقيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية العادلة والعدالة الاجتماعية واحترام السيادة الوطنية، مؤكدًا على أهمية دعم الجهود الإفريقية في بناء السلام، عبر شراكات تقوم على الاحترام المتبادل ونقل المعرفة وتعزيز القدرات الذاتية.

وثمّن اللافي الدور المتوازن الذي تؤديه اليابان في دعم إفريقيا، داعيًا إلى تمكين الاتحاد الإفريقي من أداء دوره الكامل في حل النزاعات، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن خلال منظومة دولية أكثر عدلًا وتوازنًا.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن ليبيا، بحكم موقعها وعمقها الإفريقي، تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الإقليمي، وتبقى منفتحة على التعاون في كل ما من شأنه تعزيز السلام والتنمية والتكامل داخل القارة.