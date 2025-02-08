ليبيا تؤكّد التزامها بدعم اليمن لمواجهة التحديات المشتركة

التقى السفير عبدالمطلب ثابت، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية والقائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة، بالسفير علي صالح موسى، القائم بأعمال مندوبية اليمن لدى جامعة الدول العربية، وذلك في مقر المندوبية الليبية بالقاهرة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتنسيق المشترك في إطار جامعة الدول العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم القضايا العربية.

كما تبادلا وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه المنطقة، وضرورة تعزيز العمل الدبلوماسي العربي المشترك.

كما تم التطرق إلى رئاسة الجمهورية اليمنية للدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، حيث أكد السفير عبدالمطلب ثابت دعم ليبيا الكامل لجهود اليمن في إدارة هذه الدورة، متمنيًا التوفيق والنجاح في تعزيز التعاون العربي المشترك ودفع مسيرة العمل العربي نحو مزيد من التنسيق والتكامل.

وأكد السفير عبدالمطلب ثابت على التزام ليبيا بدعم وحدة الصف العربي والتعاون مع الأشقاء في اليمن لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية.

من جانبه، ثمّن السفير علي صالح موسى العلاقات التاريخية بين ليبيا واليمن، مشيدًا بالدور الليبي في دعم القضايا العربية والتعاون المستمر داخل أروقة جامعة الدول العربية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل المستمر، مؤكدين حرصهما على تعزيز التعاون الدبلوماسي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.