ليبيا تبحث إصلاح «قطاع الصحة» بالتعاون مع شركة عالمية

تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء، عقد رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، اليوم الاثنين، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع شركة PwC العالمية، في إطار خطة الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتطوير قطاع الصحة في ليبيا.

وشارك في الاجتماع وكيل عام وزارة الصحة، محمد الغوج، إلى جانب فريق من كبار المستشارين والخبراء من شركة PwC، حيث تم استعراض خبرات الشركة وتجاربها الناجحة في إصلاح النظم الصحية في عدة دول حول العالم.

ركز اللقاء على بحث إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات لوضع رؤية شاملة لإصلاح قطاع الصحة الليبي، تشمل تحسين كفاءة التشغيل، ونقل الخبرات للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات العاجلة للقطاع الصحي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى إعداد دراسات شاملة لتحديد التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصحة، وصولاً إلى صياغة رؤية متكاملة لإصلاح القطاع وتفعيل الدعم الدولي بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية في ليبيا.