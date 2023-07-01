ليبيا تبحث استعادة حق التصويت في منظمة «الفاو»

حضر النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الزراعة والثروة الحيوانية المُكلف حسين القطراني، الاجتماع التشاوري الذي عقده وزراء الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، على هامش اجتماعات الدورة (43) للمؤتمر العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية “الفاو” في العاصمة الإيطالية روما.

وقام القطراني بعقد سلسلة من اللقاءات الجانبية مع عدد من الوزراء في إطار فتح آفاق التعاون في المجالات الزراعية المختلفة.

كما حث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، الوزراء على المساهمة في دعم الموقف الليبي من أجل إعادة حق التصويت في هذا المحفل الهام، وإعادة الدور الريادي لدولة ليبيا في هذه المنظمة الدولية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.

يُشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة كما تُعرف باسم “فاو”، هي منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم.

وتقوم “الفاو” بخدمة الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتعمل منظمة الأغذية والزراعة منتدى محايدا حيث تتقابل الأمم كلها على أساس الند للند لمفاوضة الاتفاقيات وسياسات المناقشة.

وتعتبر “الفاو” أيضا مصدرا للمعرفة والمعلومات الدقيقة وتقوم بمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، كافلة بذلك التغذية الجيدة والأمن الغذائي للجميع.