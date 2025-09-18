ليبيا تبحث تعزيز الشراكة مع برنامج «الأمم المتحدة» واستعداداتها لمؤتمر المناخ

استقبل وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صوفي كيمخدزه، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدى ليبيا، ومحمد صالح، نائب الممثل المقيم، والوفد المرافق لهما، بحضور السيد سفيان بالخير، مدير إدارة المنظمات الدولية والمكلف بمتابعة الملف

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة بين دولة ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتضمن عرضاً مرئياً قدمه البرنامج، استعرض المشاريع التي يدعمها لتطوير الاستراتيجيات الوطنية في مجالي المناخ والبيئة.

وتابع الطاهر الباعور هذه البرامج والمشاريع، مستعرضاً ما تحقق منها، وأبدى ملاحظاته على آليات التنفيذ، مؤكداً أهمية تعزيز الفاعلية وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما نوقشت مشاركة ليبيا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 المزمع عقده في البرازيل خلال نوفمبر المقبل، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز السياسات البيئية والاستدامة.