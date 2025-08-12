ليبيا تبحث خطة عمل مشتركة لتحقيق حلول دائمة لـ«النزوح الداخلي»

عُقد اليوم بقاعة معهد التخطيط اجتماع تنسيقي مهم تحت عنوان “الحلول المستدامة للنزوح الداخلي”، ضمن جهود الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة 2023-2026.

وبحسب وزارة الشؤون في حكومة الوحدة الوطنية، شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة التخطيط ووزارة الحكم المحلي، إلى جانب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وافتُتحت الجلسة بكلمات ترحيبية أكدت على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والوكالات الأممية لتحقيق حلول دائمة للنزوح الداخلي في ليبيا، والتي يعاني منها آلاف المواطنين بسبب الصراعات والاضطرابات المستمرة.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية عرضاً تقديمياً مشتركاً استعرض المخرجات الأساسية لخطة العمل المشتركة والمسارات المقبلة لتنفيذها، في حين استعرض ممثلو رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والحكم المحلي والشؤون الاجتماعية والتخطيط والمجلس الوطني آخر المستجدات حول الإنجازات والتقدم في تنفيذ الالتزامات المدرجة ضمن خطة العمل.

واختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوحة تبادل فيها الحضور الملاحظات والرؤى، مع التركيز على الخطوات المستقبلية لتكثيف الجهود وتعزيز الحلول المستدامة للنزوح الداخلي بما يضمن استقرار العائلات المتضررة وعودتها الآمنة إلى مناطقها الأصلية.