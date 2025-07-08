ليبيا تبحث سبل تعزيز التعاون مع «تحالف دول الساحل»

استقبل عبد الناصر صالح يونس، مدير إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، سفراء دول تحالف الساحل (النيجر، مالي، بوركينا فاسو).

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا ودول التحالف، حيث جرى التباحث حول عدد من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للجانب الليبي، وعلى رأسها ملف حماية الاستثمارات الليبية في هذه الدول.

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع على أهمية معالجة القضايا العالقة وتسويتها بما يخدم مصالح جميع الأطراف، ويُعزز من مسار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء، تقدم عبد الناصر يونس بالشكر لسفراء دول التحالف، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.