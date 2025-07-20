ليبيا تبحث مع الاتحاد الأوروبي آفاق التعاون في قطاع الطاقة والتحول الأخضر

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد نيكولا أورلاندو، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بما في ذلك استثمارات الغاز والتحول نحو الطاقة النظيفة، وذلك في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة المتعلقة بأمن الطاقة.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الدور الليبي في المساهمة بأمن الطاقة الأوروبي، مشيراً إلى ما تمتلكه البلاد من احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية متقدمة لنقل الغاز إلى أوروبا عبر منظومة “قرين ستريم”.

وشدد على انفتاح ليبيا على الشراكات الاستراتيجية، وسعيها لبناء نموذج أعمال مستدام مع الشركاء الأوروبيين.

وتناول الجانبان الاستعدادات لعقد منتدى ليبيا الدولي للغاز في ديسمبر المقبل، باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي، وفرصة رئيسية للاستثمار في القطاع بدعم من الاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الوزير ملامح رؤية ليبيا للطاقة للفترة 2030–2035، والتي ترتكز على التحول الأخضر، بما يتماشى مع أولويات أوروبا في مجال الطاقة النظيفة.

وأكد ضرورة إشراك المؤسسات المالية في دعم هذا التوجه، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وخلق فرص العمل.

وفي ختام اللقاء، جدد وزير النفط والغاز التزام ليبيا بسياسة “صفر حرق غاز” في جميع المشاريع المستقبلية، مشيراً إلى استمرار الوزارة في تنفيذ مبادرات توعوية مثل “جيل الطاقة” لنشر ثقافة التحول الطاقي وبناء مستقبل أكثر استدامة.