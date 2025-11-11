ليبيا تبحث مع «الاتحاد الدولي للاتصالات» آفاق التعاون في التحول الرقمي

التقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، صباح اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أعمال مجلس حقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025 في مدينة جنيف بسويسرا، مع دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات بمدينة جنيف.

وخلال اللقاء، تم بحث أوجه التعاون بين ليبيا والاتحاد الدولي للاتصالات في العديد من المجالات الحيوية، ولا سيما في مجالات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كما تناول الجانبان سبل دعم المبادرات الرقمية المتعلقة بالشباب، والتعاون في تطوير الابتكار التكنولوجي بما يتماشى مع رؤية ليبيا المستقبلية لبناء اقتصاد رقمي مستدام.

وأعرب الطاهر الباعور عن حرص وزارة الخارجية على تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يساهم في تعزيز حضور ليبيا في المحافل الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والمشاركة الفعّالة في المشروعات الرقمية العالمية.

من جانبها، أكدت دورين بوغدان-مارتن على استعداد الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم الدعم الفني والتقني للجهود الليبية في مجال التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وأعربت عن تفاؤلها بالتعاون المثمر بين الجانبين.