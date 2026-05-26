ليبيا تبدأ أكبر عملية «توزيع دولار نقدي» عبر المصارف

طلب مصرف ليبيا المركزي من مديري المصارف التجارية التواصل مع إدارة الإصدار لاستلام مخصصات النقد الأجنبي من عملة الدولار نقدًا، والموجهة لتغطية حجوزات المواطنين المسجلة عبر منظومة الأغراض الشخصية، والتي بلغ إجماليها نحو 800 مليون دولار.

وأوضح المصرف المركزي أن الرصيد المتوفر حاليًا في خزائن المصارف التجارية يبلغ 126 مليون دولار، مؤكدًا أنه سيتكفل بتغطية الفارق المتبقي والبالغ 674 مليون دولار، وذلك وفق الجدول الرسمي الصادر عن إدارة الإصدار.

وبحسب كشف رسمي صادر عن مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 25 مايو 2026، توزعت المبالغ المخصصة على المصارف التجارية المختلفة، حيث تصدر مصرف التجاري الوطني القائمة بمبلغ 144 مليون دولار، يليه مصرف شمال أفريقيا ومصرف الجمهورية بمبلغ 88 مليون دولار لكل منهما، ثم مصرف الأمان بـ57.6 مليون دولار، ومصرف الوحدة بـ68.8 مليون دولار، ومصرف النوران بـ40 مليون دولار، ومصرف الصحاري بـ35.2 مليون دولار، ومصرف المتحد بـ52.8 مليون دولار.

كما شملت التوزيعات مصرف التجارة والتنمية بمبلغ 28.8 مليون دولار، والمصرف الإسلامي الليبي بـ22.4 مليون دولار، ومصرف اليقين بـ14.4 مليون دولار، ومصرف الأندلس بـ12.8 مليون دولار، إلى جانب مصارف أخرى شملت التضامن والسراي والواحة والمتوسط والاتحاد الوطني والوفاء والاستثمار العربي الإسلامي والضمان الإسلامي، وصولًا إلى إجمالي 674.4 مليون دولار.

وفي مراسلة رسمية موجهة إلى مديري المصارف، أوضح مصرف ليبيا المركزي أن عملية التوزيع تأتي في إطار تنظيم تدفق النقد الأجنبي لتمكين المواطنين من سحب مخصصاتهم من العملة الأجنبية نقدًا، مشددًا على ضرورة التواصل مع إدارة الإصدار لاستلام المبالغ مع بداية أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأشار المصرف إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تغذية خزائن المصارف التجارية بما يغطي الطلبات المسجلة عبر المنظومة، مع إلزام المصارف بوضع خطط لنقل وتوزيع هذه المبالغ إلى فروعها في مختلف مناطق البلاد.

كما أكد المصرف المركزي أنه يستهدف خلال شهر يونيو المقبل توزيع ما يصل إلى مليار دولار لتغطية طلبات المواطنين من العملة الأجنبية المخصصة للأغراض الشخصية، في إطار آلية رسمية تهدف إلى تنظيم عمليات السحب النقدي.