ليبيا تبدأ التحضير للترشح لعضوية «مجلس الأمن الدولي» للفترة 2028-2029

ترأس وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، اليوم الأحد، اجتماعًا بديوان الوزارة، بحضور مدراء إدارات الشؤون العربية، الشؤون الإفريقية، الشؤون الإسلامية، وعدد من موظفي إدارة المنظمات الدولية المعنيين بمتابعة الملف.

وخُصص الاجتماع لمناقشة التحضيرات المتعلقة بترشح دولة ليبيا لنيل العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2028-2029، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تعزيز مكانة ليبيا على الساحة الدولية وتفعيل حضورها في المحافل متعددة الأطراف.