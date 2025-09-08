ليبيا تبدأ خطوات تنظيم سوق «تأمينات الطيران» وفق المعايير الدولية

عُقد اليوم الاثنين، 8 سبتمبر 2025، الاجتماع الأول لفريق إعداد الدليل الوطني الموحّد لتأمينات الطيران في ليبيا، برئاسة المدير العام أحمد الديب، وبحضور أعضاء الفريق المكلفين.

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، ناقش الاجتماع الأهداف الرئيسة لإعداد الدليل، والتي تتمثل في تنظيم سوق تأمينات الطيران وفق المعايير الدولية، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويحمي مصالح جميع الأطراف في هذا القطاع الحيوي.

وتناول المجتمعون أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مثل الصعوبات التنظيمية، والفجوات في الالتزام بالمعايير، والحاجة إلى تطوير آليات فعّالة لمتابعة المطالبات والخسائر.

واتفق الحاضرون على وضع خارطة طريق واضحة لتنفيذ الدليل، تشمل تطوير سياسات وإجراءات دقيقة وإرساء إطار شامل ينظم السوق المحلي ويعزز الثقة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

ويُعد هذا الاجتماع خطوة محورية نحو بناء نظام تأميني متكامل لقطاع الطيران الليبي، بما يرسّخ مكانته ويضمن توافقه مع متطلبات السلامة والجودة العالمية.