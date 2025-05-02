ليبيا تتألق في صفاقس.. تكريم وزارة الثقافة بمهرجان لـ«السينما والبودكاست»

شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في فعاليات المهرجان الثلاثي المغاربي للسينما والبودكاست، الذي احتضنته مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2025، بمشاركة دول المغرب العربي: ليبيا، الجزائر، وتونس.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الوزارة بتعزيز أواصر التعاون الثقافي المغاربي، والتعريف بالثقافة الليبية من خلال أدوات فنية حديثة كالبودكاست والسينما، لما لهما من أثر في بناء الجسور الإنسانية وتبادل الخبرات الإبداعية.

ونالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تكريمًا خاصًا خلال المهرجان، اعترافًا بدورها البارز في دعم الحركة الثقافية والإعلامية، ومساهمتها الفاعلة في إبراز المكون الثقافي الليبي في الساحات الإقليمية والدولية.

يذكر أن المهرجان الثلاثي المغاربي للسينما والبودكاست هو تظاهرة ثقافية تُقام في مدينة صفاقس بالجمهورية التونسية، ويجمع فنانين ومبدعين من دول المغرب العربي، وهي ليبيا، الجزائر، وتونس. يهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون الثقافي بين هذه الدول من خلال منصة فنية تجمع بين السينما، باعتبارها أداة تعبير بصري قوية، والبودكاست كوسيلة حديثة لنقل القصص والمعرفة.

ويركّز المهرجان على إبراز الإبداعات الشبابية وتبادل التجارب والخبرات بين صناع المحتوى في المجالين السمعي والبصري، كما يوفّر فرصًا للعروض السينمائية، وورش العمل، والحوارات المفتوحة حول مستقبل الإعلام الثقافي والفني في المنطقة المغاربية.