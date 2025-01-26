ليبيا تتجه نحو استقرار اقتصادي واعد

أكد المحلل الاقتصادي، سامي رضوان، أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى تدفق الإيرادات النفطية بسلاسة.

وفي تصريح صحفي لـ”عين ليبيا”، أوضح رضوان أن “الوضع الاقتصادي في ليبيا ممتاز جدًا”، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إصلاحات هامة في المصرف الليبي المركزي، من شأنها أن تدعم الدينار الليبي وترفع قيمته أمام العملات الأجنبية.

وأضاف رضوان أن “الإيرادات النفطية تدخل بكل سلاسة”، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الليبي ويدعم جهود تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توقعات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط واستقرار الأوضاع الأمنية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار.