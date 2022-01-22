ليبيا تتحصل على الترتيب الثالث في مسابقة لشركة «هواوي»

تحصل الفريق الليبي (Binary Brains) على الجائزة الثالثة في مسابقة Tech4Good الأولى من شركة “هواوي” الصينية، وفقًا لنتائج تصويت أجريت عبر الإنترنت.

وشارك في المسابقة أكثر من 117 دولة، حيث تنافست ليبيا في المرحلة النهائية مع تايلاند التي حصلت على الترتيب الأول، وفيتنام التي حصلت على الترتيب الثاني.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن هذه المسابقة تعد جزءًا أساسيًا من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الرائد من “هواوي” بذور المستقبل 2021.

وأشار البيان إلى أنا مسابقة Tech4Good هي مشروع جديد بدأ في عام 2021 في إطار برنامج التدريب على المهارات الرقمية المستقبلية من هواوي.

وتطلب Tech4Good من الطلاب تحديد مشكلة اجتماعية واقتراح حل تقني لها بناءً على مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يتعلمونها خلال البرنامج، وتم تصميم هذه المسابقة أيضًا لتنمية القيادة والعمل الجماعي من خلال الممارسة والمنافسة الجماعية.

وتم إطلاق بذور المستقبل في عام 2008 لتطوير المواهب المحلية الماهرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسد فجوات الاتصال بين البلدان والثقافات، حيث يدرس الشباب من جميع أنحاء العالم تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة ويبنون الخبرات والمهارات الواقعية.

وشارك في برنامج 2021 أكثر من 3500 مشارك من أكثر من 117 دولة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمشاركين على مدار الـ13 عامًا الماضية إلى 120.000 طالب يمثلون 139 دولة ومنطقة.

وخلال كلمتها الافتتاحية في حفل توزيع الجوائز، أوضحت كاثرين تشين، نائب الرئيس الأول لشركة “هواوي”، ومديرة مجلس الإدارة، كيف حقق برنامج هذا العام نجاحًا خاصًا، قائلة: “لقد حققت مشاركة برنامج بذور من أجل المستقبل رقمًا قياسيًا في عام 2021. لقد كانت ردود الفعل والحب لهذا البرنامج حميميًا حقًا. ولا يفشل شغف جيلك وحافزه للتعلم في إثارة إعجابي”.

وتم منح المركزين الأول والثاني لفريق تايلاند وفيتنام على التوالي، وفاز فريق Team Brazil Digital4People بجائزة الجمهور بأكثر من 40،000 صوت وفقًا لتصويت عبر الإنترنت، وكان هناك إجمالي 79 مشاركة للمسابقة وشارك أكثر من 110.000 شخص في التصويت النهائي.

هذا وسيحصل الفائزون على استشارات خاصة أو جلسات تدريب مع المديرين التنفيذيين والمديرين لشركة “هواوي”، وسيتم اختيارهم في القائمة المختصرة للتحدث في المنتديات الدولية وغيرها من الأحداث.

كما تحدثت تشين بإسهاب خلال الحدث عن هدف البرنامج لتعزيز الوحدة والتعاون في بيئة دولية مثيرة للجدل إلى جانب أهداف اجتماعية أخرى، وقالت: “في برنامج بذور من أجل المستقبل لهذا العام، أكثر من نصف المشاركين من أكثر من 20 دولة من النساء.. ليس للتكنولوجيا جنس.. إن العالم المتنوع والشامل والمبتكر يحتاج إلى وجهات نظر المرأة وقوتها.. نتطلع إلى الأمام لرؤية المزيد من النساء يشاركن في العلوم والتكنولوجيا في السنوات القادمة”.

يُشار إلى أن شركة “هواوي”، هي شركة صينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، ومقرها في شنجن، غوانغدونغ، الصين.

وتأسست “هواوي” في عام 1987 ، وهي مقدمة عالمية رائدة في البنية التحتية والأجهزة الذكية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولدى “هواوي” أكثر من 197,000 موظف، وتعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وتخدم أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في جميع أنحاء العالم، وتتمثل الرؤية والمهمة من Huawei في جلب الرقمية لكل شخص وموطن ومنظمة لعالم متصل بالكامل وذكي.