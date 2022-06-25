ليبيا تتحصل على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض

تحصلت دولة ليبيا على شهادة تسجيل الزيتون الأبيض تحت اسم “الزيتون الطرابلسي الليبي” من المجلس الدولي للزيتون التابع للأمم المتحدة ومقره العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاء ذلك في احتفالية حضرها وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي، وسفير ليبيا في مملكة إسبانيا وليد بشير أبو عبدالله، ومدير مركز بحوث التقنيات الحيوية د.أدم الزغيد.

يُشار إلى أن مجلس الدولي للزيتون هو منظمة حكومية دولية للدول المُصدرة أو المنتجة للزيتون حيث يعتبر المجلس لاعبًا حاسماً في المساهمة في التنمية المستدامة لزراعة الزيتون.

وتولت جامعة قرطبة بإسبانيا القيام بالبحوث التقنية باعتبارها الجهة التي يعتمد عليها المجلس الدولي للزيتون في إجراء البحوث والدراسات وتسجيل أصناف الزيتون.

كما تولى مركز البحوث والتقنيات الحيوية بليبيا إجراء الوصف الظاهري للشجرة وكافة الإجراءات العلمية مما أدى إلى تسجيل الزيتون الأبيض باسم ليبيا.