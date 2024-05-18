ليبيا تترأس اجتماعات الإلسكو في جدة

ترأس وزير التربية والتعليم موسى المقريف، جلسة لجنة العلوم والمعلومات والاتصال بالدورة 27 للمؤتمر العام لمنظمة الإلكسو، في مدينة جدة السعودية.

وأكد المقريف التزام حكومة الوحدة الوطنية بتطوير مجال التعليم في ليبيا، والنهوض بالبنية التحتية الخاصة به، لافتا إلى نجاح الحكومة في إنشاء عدد من المدارس النموذجية الحديثة، وإعادة تأهيل مئات المدارس العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشهدت الدورة موافقة الدول الأعضاء على استضافة ليبيا لمجموعة من الأنشطة التعليمية خلال عامي 2025-2026، بهدف دعم خطط وزارات التربية والتعليم والعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني.

ضم وفد الوزارة مُدير مركز المناهج التّعليمية والبُحوث التّربوية، ومُدير المركز العام للتدريب وتطوير التّعليم، ومُستشار الوزير لِتقنية المعلومات، ومُدير إدارة المعلومات والتوثيق، ورئيس شعبة الألكسو باللجنة الوطنية للتّربية والثقاقة والعلوم.