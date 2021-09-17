ليبيا تترأس اجتماع المجموعة العربية في نيويورك

عُقِد بمقر البعثة الليبية في نيويورك الأمريكية، اجتماعاً للمجموعة العربية برئاسة مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، ضم المراقب الدائم لجامعة الدول العربية والمندوبين والسفراء العرب.

وناقش المندوبون خلال الاجتماع، جدول الأعمال المتضمن قرارات وزراء الخارجية العرب وكيفية وضعها موضع التنفيذ، والتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب في نيويورك على هامش اجتماعات رفيعة المستوى بالأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك خلال الفترة من 20الى 26 من شهر سبتمبر الجاري والتي سيحضرها لفيف من رؤساء وزعماء الدول.

وتم أيضاً خلال الاجتماع، الاستماع إلى إحاطة مندوب دولة فلسطين عن آخر التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية وكيفية تقديم الدعم والمساندة على المستوى العربي والدولي في أروقة الأمم المتحدة.

يُشار إلى أنها هذه المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع المجموعة بالحضور الشخصي في مقر البعثة الليبية بعد قرابة عام ونصف بسبب جائحة كورونا.