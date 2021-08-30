ليبيا تترأس الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

انطلقت أمس الأحد، بمقر الجامعة الدول العربية بعاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، اجتماعات اللجنة الاجتماعية برئاسة دولة ليبيا، في إطار التحضير لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 وذلك يوم الخميس القادم.

وشهد الاجتماع طرح عدد من المقترحات ومشاريع قرارات حول المجالات الاجتماعية والتنموية وتطويرها بالدول العربية، وتمثلت في مشروع قرار إنشاء مجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم ومشروع قرار اعتماد الإستراتيجية العربية وخطة العمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي خلال 2022 – 2028م، ومشروع قرار المبادئ العامة العربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها ما بين الدول العربية، وكذلك الموافقة على تقارير وقرارات المجالس الوزارية (وزراء الصحة العرب ووزراء الشباب والرياضة)، وأيضاً مشروع قرار لحماية المرأة في القطاع غير الرسمي.

وترأس الاجتماع د. عز الدين مبروك مصدق مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، وبحضور إدارة التعاون الدولي والشؤون الخارجية برئاسة الوزراء، وعدد من وكلاء الوزارات المعنية بالمجلس، ومندوبي عن الدول العربية الأعضاء بالجامعة وأمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وعدد من المنظمات والاتحادات العربية المختصة.