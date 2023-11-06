ليبيا تترأس المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الـ14

ترأست وزارة الموارد المائية الليبية ،الأحد، الاجتماع الوزاري العربي للمياه في دورته الرابعة عشر المقامة في القاهرة.

وأعلنت وزارة الموارد عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك ،أنها شاركت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه تحت شعار ” العمل على التكيّف في قطاع المياه من أجل الاستدامة ” عبر موفد الوزارة رئيس قسم الدعم الفني بإدارة الدراسات والبحوث حيث ألقى ممثل الوزارة كلمة افتتاحية تناولت عدداً من القضايا،

وأكد موفد الوزارة في كلمته إلى التضامن ودعم للقضية الفلسطينية ،في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قصف هجومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره على حياة المدنيين الفلسطينيين وحقهم في الحصول على المياه ، مشددا على أهمية الموارد المائية المحدودة ،وضرورة تطوير استراتيجيات مستدامة لحماية واستخدام الموارد المائية بكفاءة.

كما دعا إلى تكثيف الجهود والتعاون|، لمواجهة التحديات التي توجهها الموارد المائية؛ وثمن أيضًا دور اللجنة الفنية المشتركة للمياه والزراعة على الجهود التي بُذلت خلال الاجتماعات السابقة،

وكان يهدف هذا الاجتماع إلى متابعة تنفيذ التوصيات ،التي تم اعتمادها في اجتماع اللجنة الفنية المشتركة الرابع الذي انعقد في أكتوبر الماضي عام 2022م .