برئاسة دولة ليبيا واستضافة الجمهورية التونسية، افتُتحت يومي 18 و19 ديسمبر 2024 أعمال الندوة المغاربية حول “منظومة الصحة والسلامة المهنية”، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وذلك بناءً على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني.

وشارك في الندوة وفد دولة ليبيا، “الذي ضم مدير مكتب التعاون الفني ومدير مكتب المراجعة، إلى جانب ممثلين عن الدول المغاربية: تونس، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا”.

وأكد الوفد الليبي خلال أعمال الندوة أن “منظومة الصحة والسلامة المهنية تعد من الركائز الأساسية لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية، مشيرًا إلى التزام ليبيا بتطوير هذا القطاع باعتباره عنصرًا جوهريًا في تحقيق العمل اللائق، وداعمًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والسلم الاجتماعي”.

ليبيا تترأس الندوة المغاربية حول "منظومة الصحة والسلامة المهنية" برئاسة دولة ليبيا واستضافة الجمهورية التونسية، افتُتحت… تم النشر بواسطة ‏وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا‏ في الأحد، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤