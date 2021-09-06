ليبيا تترأس جلسة اليوم بمؤتمر منظمة العمل العربية

تواصلت اليوم الاثنين، أعمال اليوم الثاني لمؤتمر العمل العربي في دورته 47، والذي تنظمه منظمة العمل العربية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس جلسة اليوم وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بحكومة الوحدة الوطنية عمر كتي.

ويناقش المؤتمر تقريرا عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين، كما يتضمن جدول الاعمال بندين فنيين الأول يتناول “أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي خاصة بعد أزمة كورونا “، حيث أدت هذه الأزمة الى تسريع استخدام التقنيات الرقمية، واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال.

أما البند الثاني فيأتي بعنوان “متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل”، بعد أن غيرت أزمة كورونا الطارئة ترتيب الأولويات وأبرزت جوانب مهمة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وأتاحت الفرصة لوضع وتنفيذ سياسات واستثمارات تحفز أنشطة الاقتصاد الأخضر، كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد، وذلك للوصول إلى توصيات ترفع لصناعي القرار في الدول الأعضاء.

وافتتح المؤتمر أعماله أمس الأحد، في القاهرة، بمشاركة عدد من الوزراء، ورؤساء، وأعضاء الوفود من المنظمات والاتحادات العمالية، في 21 دولة عربية، كما يحضره ممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلون عن المنظمات العربية والدولية وعدد من السفراء.

ويترأس الوفد الليبي وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا الذي يرافقه وفد من كبار موظفي وزارة الخارجية.