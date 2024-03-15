ليبيا تترأس حوارية بالأمم المتحدة حول تشريعات حماية النساء والفتيات

ترأست وزير الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال، ممثلة عن الدولة الليبية فعاليات جلسة حوارية للمرة الأولى بالأمم المتحدة، حملت عنوان (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب).

ونقل المكتب الإعلامي بالحكومة عن الطرمال تأكيدها في مستهل كلمتها، على أهمية القضية الفلسطينية معبرة عن حرية وكرامة المرأة الفلسطينية التي لا زالت مكبلة وهدفاً للانتهاكات والاعتداءات المستمرة من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وأثنت الطرمال على مجهودات مديرة منظمة المرأة العربية الهادفة لتعزيز التعاون والعمل بروح الاتحاد لتحقيق أهداف النساء العربيات المشتركة في حماية حقوق المرأة وتعزيز العدالة والسلام.

وتناولت هذه الحوارية التي ترأستها دولة ليبيا بالتعاون مع منظمة المرأة العربية، على هامش الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، عدة محاور لتستعرض الفعالية التشريعات والأطر القانونية الدولية والإقليمية والوطنية الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة سعياً لتقييم آثارها وتسليط الضوء على وضع المرأة في مجال بناء الدولة وحفظ السلام في أوقات النزاعات وعدم الاستقرار.

وشارك في فعاليات الحوارية لفيف من الوزيرات والنائبات بالبرلمانات العربية والممثلات لمختلف الدول العربية ومن بينها فلسطين ولبنان والمغرب والجزائر والأردن، ومندوب عن جامعة الدول العربية وعدد من المنظمات والشخصيات الدبلوماسية الأجنبية.