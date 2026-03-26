ليبيا تتربع على عرش «أرخص أسعار الوقود» في العالم

تصدرت ليبيا قائمة الدول الأقل سعراً للوقود على مستوى العالم، مسجلة أرقاماً قياسية تعكس الفوارق الاقتصادية الكبيرة في تكاليف الطاقة بين الدول المنتجة والمستهلكة.

ووفقاً لبيانات حديثة، نشرها موقع يني شفق بالعربية، جاءت ليبيا في المرتبة الأولى عالمياً من حيث انخفاض التكلفة، حيث بلغ سعر لتر البنزين فيها نحو 0.024 دولار فقط.

ليبيا في الصدارة العالمية

يضع هذا التصنيف ليبيا في مقدمة دول تمتلك أرخص احتياطيات وقود موجهة للاستهلاك المحلي، متفوقة بذلك على دول نفطية كبرى مثل إيران التي حلت ثانية بسعر 0.029 دولار للتر، وفنزويلا التي جاءت في المركز الثالث بـ 0.035 دولار.

كما أظهرت البيانات تفوقاً ليبياً كبيراً في انخفاض السعر مقارنة بدول عربية وأفريقية أخرى مثل الكويت (0.34 دولار) وأنغولا (0.32 دولار).

مقارنة التكلفة: فجوة هائلة

تتجلى المفارقة الاقتصادية عند مقارنة السعر في السوق الليبي مع الأسعار في الدول الأعلى تكلفة؛ حيث يبلغ سعر اللتر في هونغ كونغ (الأعلى عالمياً) حوالي 3.97 دولار، ما يعني أن تكلفة اللتر الواحد هناك تعادل شراء أكثر من 165 لتراً في ليبيا.

قائمة الدول الأقل سعراً (دولار/لتر):

* ليبيا: 0.024

* إيران: 0.029

* فنزويلا: 0.035

* أنغولا: 0.32

* الكويت: 0.34

قائمة الدول الأعلى سعراً (دولار/لتر)

تصدرت هونغ كونغ القائمة العالمية بـ 3.97 دولار، تلتها ملاوي بـ 2.85 دولار، ثم الدنمارك بـ 2.51 دولار، تليها سنغافورة بـ 2.49 دولار، وأخيراً هولندا بـ 2.39 دولار.