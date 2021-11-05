انتخابات ليبيا

ليبيا تترقّب الموجة الرابعة من «كورونا» نهاية نوفمبر الجاري

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 5 نوفمبر 2021 - 11:46 | آخر تحديث: 5 نوفمبر 2021 - 12:22 نُشر: الجمعة، 5 نوفمبر 2021 - 11:46
صحةليبيا
ليبيا تترقّب الموجة الرابعة من «كورونا» نهاية نوفمبر الجاري
أرشيفية
وزير الصحة يدعو المواطنين لآخذ اللقاحات المضادة لكورونا

قال وزير الصحة علي الزناتي إنّهم يترقّبون دخول الموجة الرابعة لكورونا نهاية الشهر الجاري. 

وافاد الزناتي بأنّ استقرار الحالة الصحية للمصابين بكورونا الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيم، يحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة

وحثّ الزناتي المواطنين على أخذ اللقاحات كونها الوسيلة الفعّالة لمقاومة المرض، موضحاً أنّ اخذ اللقاحات سيقلّل من دخول المصابين لغرف العناية الفائقة.

وأكّد الزناتي انّ اللقاحات متوفرة بكميات كبيرة، ولكن الإقبال على أخذها لا يزال ضعيفة.

وتايع الزناتي أنّ من أخذ لقاح سبوتنيك جرعةً أولى يمكنه أخذ لقاح أسترازينيكا جرعة ثانية، وهذا الأمر لا يبعث على القلق حسب ما أكد علماء الوبائيات في العالم، وفق قوله.

آخر تحديث: 5 نوفمبر 2021 - 12:22
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً