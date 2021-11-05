ليبيا تترقّب الموجة الرابعة من «كورونا» نهاية نوفمبر الجاري

قال وزير الصحة علي الزناتي إنّهم يترقّبون دخول الموجة الرابعة لكورونا نهاية الشهر الجاري.

وافاد الزناتي بأنّ استقرار الحالة الصحية للمصابين بكورونا الموجودين في مراكز العزل، أو في العزل المنزلي، يعود لاستمرار حملات التطعيم، يحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة

وحثّ الزناتي المواطنين على أخذ اللقاحات كونها الوسيلة الفعّالة لمقاومة المرض، موضحاً أنّ اخذ اللقاحات سيقلّل من دخول المصابين لغرف العناية الفائقة.

وأكّد الزناتي انّ اللقاحات متوفرة بكميات كبيرة، ولكن الإقبال على أخذها لا يزال ضعيفة.

وتايع الزناتي أنّ من أخذ لقاح سبوتنيك جرعةً أولى يمكنه أخذ لقاح أسترازينيكا جرعة ثانية، وهذا الأمر لا يبعث على القلق حسب ما أكد علماء الوبائيات في العالم، وفق قوله.