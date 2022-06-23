ليبيا تتسلم رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»

استلمت دولة ليبيا، رئاسة صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) خلفا لدولة الكويت.

وترأس وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، الدورة 43 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية والتي عُقِد اجتماعها بمقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتناول المجلس الوزاري الذي شارك فيه وزراء المالية وممثلي الدول الأعضاء في الصندوق جملة من الموضوعات الهامة تعلقت بتوجيه سياسات الصندوق وتوسيع نشاطاته وبرامجه التمويلية ودراسة المخاطر تحقيقآ للأهداف التي أسس من أجلها الصندوق، والمتمثلة في كونه أداة تمويل تقوم من خلالها دول منظمة الأوبك بدعم اقتصادات الدول غير النفطية والفقيرة وتقديم المساعدة لها عن طريق المساهمة في تمويل مشاريع الطاقة والصناعات التحويلية والصناعية لضمان الاستدامة والنمو الاقتصادي لتلك الدول.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الصندوق خلال السنة الماضية 2021م، وكذلك المصادقة على القوائم المالية عن ذات السنة والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغ إجماليها مبلغا وقدره (196.3) مليون دولار أمريكي.

وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك) هو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) في عام 1976، وقد طُرحت فكرةُ إنشاء أوفيد في مؤتمر ملوك ورؤساء دول البلدان الأعضاء في أوبك، الذي عُقد في الجزائر العاصمة في مارس 1975.