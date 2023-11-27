ليبيا تتسلم رئاسة مؤتمر وزراء عمل تجمع الساحل والصحراء

استأنف مؤتمر وزراء العمل بدول تجمع الساحل والصحراء (س – ص) بالعاصمة طرابلس أولى جلساته، وذلك بعد ما انطلقت أعماله صباح اليوم بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء والسفراء والبعثات الدبلوماسية لدي ليبيا.

وتم خلال هذه الجلسة، تسليم رئاسة الدورة الحالية لدولة ليبيا برئاسة وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا.

كما تم اختيار وزير النقل والأعمال والبنية التحتية بجمهورية غامبيا نائب لرئيس المؤتمر، واختيار وزير العمل بجمهورية الصومال الفيدرالية مقررا أولا للمؤتمر، فيما تم اختيار نائب وزير العمل في جمهورية إفريقيا الوسطي مقررا ثانيا، واختيار ممثل جهورية النيجر مقرراً ثالثا.

كما تم خلال الجلسة استعراض جدول أعمال المؤتمر والاتفاق عليها، وعُلقت الجلسة على أن تستأنف فيما بعد لتشكيل اللجان الفنية، ومناقشة ما جاء في جدول الأعمال.

وتنعقد فعاليات المؤتمر على مدى يومين تحت شعار “بحر متوسط آمن وجنوب مستقر”، وتركز أعمال اليوم الأول على مناقشة وضعية البطالة في الدول الأعضاء والحلول المقترحة من كل دولة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وتركز أعمال اليوم الثاني على إمكانية إنشاء آلية لتبادل المعلومات والبيانات والأبحاث بين الدول الأعضاء من خلال إنشاء مركز العمل والتأهيل التابع للتجمع.

يُذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء أو “س – ص” تأسس في 4 فبراير 1998 بالعاصمة طرابلس، إثر مؤتمر القمة الذي شارك فيه رؤساء دول كل من (مالي، تشاد، النيجر، السودان ومندوب عن رئيس بوركينا فاسو) بناءً على مبادرة من زعيم النظام الليبي السابق معمر القذافي.