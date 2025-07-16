ليبيا تتسلم رسمياً رئاسة الدورة العشرين لـ«مجلس وزراء البيئة الأفارقة»

تسلّمت ليبيا، ممثلة في وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور إبراهيم العربي منير، رئاسة الدورة العشرين لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) خلال الجلسة الافتتاحية التي انعقدت في مقر برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، بحضور وزراء البيئة وممثلي الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وجاء تولي ليبيا رئاسة الدورة للفترة 2025–2026 خلفًا لإثيوبيا، التي ترأست الدورة السابقة، في فرصة لتعزيز التنسيق الإفريقي لمواجهة التحديات البيئية المشتركة، خصوصًا في مجالات التكيف مع تغير المناخ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وأكد وزير البيئة، في كلمته الافتتاحية كرئيس لمجلس وزراء البيئة الأفارقة، على أهمية توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة، مشددًا على التزام الدول الأفريقية بالسير بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة في مواجهة تغير المناخ.

وتم استلام رئاسة الدورة نتيجة تنسيق مؤسسي شارك فيه عدة جهات وطنية، حيث لعبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دورًا بارزًا، من خلال متابعة السيد الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير أعمال الوزارة، لتأمين مشاركة الوفد الليبي وتسهيل الترتيبات اللازمة. كما ساهم ديوان رئاسة الوزراء بتوفير الدعم لضمان حضور منظم ومنسق يعكس حرص ليبيا على استمرار دورها في الأطر الإقليمية المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة.