ليبيا تتولى مناصب قيادية في «منظمة العمل العربية»

شاركت دولة ليبيا، ممثلة بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، في أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة شؤون عمل المرأة العربية التي عقدتها منظمة العمل العربية في دولة الكويت بتاريخ 7 ديسمبر 2025، وشهدت الدورة مشاركة واسعة من ممثلات أطراف الإنتاج الثلاث من مختلف الدول العربية.

وفي خطوة تعكس تعزيز الدور الليبي في القضايا العربية المتعلقة بالمرأة، أعلن المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز المطيري، عن تعيين سميرة خيّل، مدير مكتب الشؤون القانونية بوزارة العمل والتأهيل، مقرّرًا عامًا للجنة شؤون عمل المرأة العربية، بما يسهم في متابعة أعمال اللجنة وتنفيذ خططها وبرامجها المستقبلية.

كما شهدت الدورة انتخاب المهندسة عواطف أبودربالة، مدير مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة العمل والتأهيل، ممثلةً عن ليبيا – فريق الحكومات – لشغل منصب مساعد الأمين العام للجنة شؤون عمل المرأة العربية للفترة 2026–2027، ويعكس هذا الانتخاب الحضور الليبي الفاعل داخل أجهزة المنظمة العربية ويعزز دور الدولة في دعم قضايا تمكين المرأة العربية على مختلف الأصعدة.

ويأتي تمثيل ليبيا في هذه المناصب القيادية ليؤكد المسؤولية الكبيرة التي تتحملها الدولة في تعزيز البرامج والمبادرات الخاصة بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العاملة في العالم العربي، وهو ما يسهم في تعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقشت اللجنة خلال الدورة عددًا من الملفات الهامة، أبرزها تمكين المرأة في اقتصاديات الطاقة والتحول الأخضر، إضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة لعام 2026، بما يعزز دور المرأة العربية في سوق العمل ويحقق أهداف التنمية المستدامة.