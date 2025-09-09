ليبيا تتعاون مع خبراء دوليين لدعم «إدارة النفايات» وتطبيقات «الاقتصاد الدائري»

انطلقت في تونس أعمال ورشة العمل الخاصة بتعزيز إدارة النفايات المستدامة وتطبيقات الاقتصاد الدائري في ليبيا، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية وعدد من البلديات.

وتهدف الورشة إلى بناء القدرات المحلية وتبادل الخبرات بشأن السياسات الحديثة وآليات الإدارة المستدامة للنفايات وفق مبادئ الاقتصاد الدائري، مع التركيز على التحديات والفرص الخاصة بالسياق الليبي.

كما تسعى إلى إعداد خارطة طريق عملية بمشاركة جميع الحاضرين، تشمل خطوات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لدعم التحول نحو إدارة أكثر استدامة وكفاءة للنفايات في ليبيا.

وتنظم الورشة بشكل مشترك بين وزارة الحكم المحلي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية، ضمن جهود دعم التنمية المستدامة وبناء قدرات المؤسسات الليبية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

هذا وحضر الورشة:

مصطفى أحمد سالم، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات.

إبراهيم بن دخيل، مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي.

محمد الجالي، ممثل مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة.

ممثلون عن المنظمة الألمانية للتعاون الدولي، وجامعة روستوك الألمانية.