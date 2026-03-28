ليبيا تتعرض لهجمات سيبرانية تهدد قطاع «النفط والاتصالات»

شهدت ليبيا خلال الفترة من نوفمبر 2025 حتى فبراير 2026 سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت مؤسسات حيوية، بينها مصفاة نفط رئيسية، وشركة اتصالات، ومؤسسة حكومية، بحسب ما كشفه موقع SECURITYM العالمي المتخصص بالأمن السيبراني.

وأشار الموقع إلى أن الهجمات استخدمت برنامج التجسس AsyncRAT، وهو أداة متاحة للعامة سبق أن وظفتها جهات مدعومة من دول. حجم الاختراقات وطبيعة الأهداف دفع الخبراء إلى الاشتباه بإمكانية دعم الدولة لهذه العمليات.

كما عُثر على ملف ضمن الشبكات المخترقة بعنوان “تسريب لقطات كاميرات المراقبة”، ما يشير إلى محاولة استغلال الاهتمام الدولي بالشأن الليبي لأغراض تجسسية، وفق الموقع.

يذكر أن ليبيا سجلت إنتاجاً نفطياً بلغ 1.37 مليون برميل يومياً العام الماضي، وهو الأعلى منذ نحو 12 عاماً. هذا المستوى المرتفع يجعل البنية التحتية النفطية هدفاً جذاباً في ظل التوترات الإقليمية.

تزامنت الهجمات مع تصاعد اضطرابات الشرق الأوسط عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، ما يزيد المخاوف من امتداد الهجمات لتشمل منتجي النفط الآخرين، بما قد يهدد استقرار الإمدادات العالمية للطاقة.

ويحذر خبراء الأمن والطاقة من أن استمرار الاختراقات قد يؤثر مباشرة على سوق النفط العالمي، ويضع ليبيا في قلب الحسابات الأمنية الدولية.

ويعد مراقبو الشأن الدولي هذه الهجمات جزءاً من حملة تجسس محتملة مرتبطة بصراعات الطاقة العالمية، ما يجعل حماية البنية التحتية النفطية ضرورة عاجلة.